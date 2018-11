POL-BOR: Heiden - Einbrecher stehlen Wertsachen

Heiden (ots) - Beute gemacht haben Unbekannte am Dienstag bei einem Tageseinbruch in Heiden. Die Täter hatten zwischen 05.50 Uhr und 18.50 Uhr die Kellertür eines Einfamilienhauses an der Steinstraße aufgehebelt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und entwendeten unter anderem einen Laptop, ein Tablet, eine Münzsammlung, eine Sporttasche und einen Tennisschläger. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Borken: Tel. (02861) 9000.

