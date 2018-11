POL-BOR: Ahaus - Unfallgegner schlägt Kind

Ahaus (ots) - Geschlagen hat ein Unbekannter am Dienstag in Ahaus einen elfjährigen Schüler: Die beiden waren gegen 12.45 Uhr auf dem Überweg des Adenauerrings an der Ampelkreuzung Vredener Dyk mit ihren Fahrrädern zusammengestoßen. Nach Angaben des Kindes habe der Mann ihn erst mit der Faust ins Gesicht geschlagen, danach noch mit der flachen Hand auf den Helm und sich dann entfernt. Der unbekannte Radfahrer war circa 40 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hatte lichtes kurzes graues Haar und einen Drei-Tage-Bart, trug eine Brille mit einem schwarzen Rahmen, bekleidet mit eines schwarzen Mantel, einer blauen Jacke und einer grauen Hose. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Ahaus zu melden: Tel. (02561) 9260.

