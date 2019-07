POL-AA: Rems-Murr-Kreis: 2 x Widerstand & Einbruch in Gaststätte

Polizeipräsidium Aalen

Murrhardt: Betrunkener Autofahrer leistet Widerstand

Ein 54 Jahre alter Mercedes-Fahrer wurde in der Nacht zum Samstag, gegen 1:15 Uhr einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle bemerkten die Beamten schnell, dass der Mann nach Alkohol roch. Da er sich gänzlich unkooperativ zeigte und mehrfach versuchte, während der Kontrolle wegzugehen, wurde er von den Beamten festgehalten. Hiergegen wehrte er sich massiv, wobei letztlich ein Beamter leicht verletzt wurde. Der aggressive Autofahrer musste beim Polizeirevier eine Blutprobe über sich ergehen lassen, zudem verbrachte er die Nacht zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

Murrhardt: In Gaststätte eingebrochen

Am letzten Freitag zwischen 2.30 Uhr und 3 Uhr wurde in der Brandgasse in eine Bar eingebrochen. Die Einbrecher brachen im Schankraum drei Spielautomaten auf und entwendeten daraus das Bargeld. Bei der Flucht wurde in der Nachbarschaft ein ca.180cm großer Tatverdächtiger wahrgenommen, der mit einem grauen Hoody und schwarzer Hose bekleidet war. Wer weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben kann, soll sich bitte mit der Polizei in Murrhardt unter Tel. 07192/5313 in Verbindung setzen.

Welzheim: Aggressiver Mann leistete Widerstand

Ein 23-jähriger Mann erhielt am Sonntagmorgen gegen 4.30 Uhr von der Polizei einen Platzverweis, weil er seine Ex-Partnerin zu Hause aufsuchte und fortwährend belästigte. Jedoch kam der Mann gegen 5.45 Uhr wieder zu der genannten Örtlichkeit zurück, obwohl er zuvor eindringlich darüber belehrt wurde, dass er in der Nacht nicht zu der Wohnanschrift seiner Ex-Partnerin zurückkehren darf. Der aggressive und gewaltbereite junge Mann ignorierte jegliche Anweisung der Beamten und wollte auch die Örtlichkeit nicht verlassen. Ihm wurde daraufhin der Gewahrsam erklärt. Gegen die Maßnahme stemmte sich der Aggressor und musste von der Polizei zu Boden gebracht und mit der Handschließe fixiert werden. Der Tatverdächtige als auch ein Beamter wurden bei dem Gerangel leicht verletzt. Der Beseitigungsgewahrsam wurde bis 8 Uhr morgens aufrechterhalten. Ein Ermittlungsverfahren wegen Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

