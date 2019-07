Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Batteriesäure ausgelaufen - Schüsse bei Hochzeitskorso - Unfall

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Aspach: Batteriesäure ausgelaufen

Auf einem Firmengelände in der Siemensstraße in Großaspach wurde am Montagmorgen ein Feuerwehreinsatz ausgelöst. Von einem Lkw sollten mittels eines Staplers Batteriezellen abgeladen werden, die auf einer Palette in Folie verpackt lagerten. Hierbei kippte die Ladung und riss die Folie auf. Beim Sturz wurden einige Zellen beschädigt, weshalb ca. 5 Liter Säure ausliefen. Angestellte konnten mit Bindemittel großteils den Gefahrstoff auffangen, jedoch gelangten auch Teile davon in die Kanalisation. Die Feuerwehr war mit zwei Fahrzeugen und 12 Einsatzkräften vor Ort und verdünnte die Säure, sodass für die Kläranlage wohl keine Gefahr bestand. Fachkundige des Umweltamts waren an der Unfallstelle.

Murrhardt: Wegen Spinnenphobie Unfall verursacht

Eine 77-jährige Mercedes-Fahrerin fuhr am Montag gegen 7.40 Uhr von Sulzbach in Richtung Murrhardt. Auf Höhe der Einmündung Forst seilte sich im Auto der 77-Jährigen eine Spinne im Sichtbereich der Autofahrerin ab, woraufhin sie derart erschrak und nach der Spinne schlug. Hierbei verlor sie die Kontrolle und kam nach links auf die Gegenfahrbahn, wo sie das Auto einer 37-jährigen BMW-Fahrerin streifte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro.

Winnenden: Auto zerkratzt

Am Freitag wurde auf einem Kundenparkplatz eines Warenhauses in der Marbacher Straße ein schwarzer Audi B8 während der Abwesenheit des Besitzers in der Zeit zwischen 11.30 Uhr und 12.10 Uhr mutwillig beschädigt. Ein Unbekannter zerkratzte die Motorhaube erheblich, wobei ein Schaden von ca. 1000 Euro entstand. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07151/6940 entgegen.

Schorndorf: Schüsse aus Hochzeitskorso

Am Sonntagnachmittag kurz vor 16 Uhr fiel im Bereich der Lutherstraße ein schwarzer BMW auf, der auf der Fahrbahn mit quietschenden Reifen einen Kreisel zog. Zudem wurden in diesem Zusammenhang Schüsse wahrgenommen. Als kurze Zeit darauf die alarmierte Polizei eintraf, war allerdings niemand mehr anzutreffen. Aufgrund von Zeugenhinweisen wurde wenig später in Urbach auf dem Gelände einer Tankstelle eine Gruppe von rund 20 Personen festgestellt werden. Hierbei handelte es sich offensichtlich um eine türkische Hochzeitsgesellschaft. In einem BMW, der von einem 21-Jährigen gefahren wurde, konnten schließlich eine Schreckschusswaffe sowie leere Patronenhülsen aufgefunden werden. Die Polizei Schorndorf bittet nun zur Klärung des Vorfalls um Zeugenhinweise, die unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen werden.

