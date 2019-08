POL-PDLD: Neustadt a.d.W. - Schaufel auf A65

Polizeidirektion Landau

Neustadt a.d.W. (ots)

Am 30.08.2019, gegen 11:30 Uhr, überfuhr ein 28jähriger Pkw-Fahrer eine auf der BAB 65 liegende Schaufel. Hierbei entstand am Fahrzeug ein Sachschaden in Höhe von ca. 100EUR. Der Unfall ereignete sich zwischen den Anschlussstellen Neustadt Süd und Neustadt Nord in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Die Schaufel wurde vermutlich durch einen derzeit noch unbekannten Fahrzeugführer verloren.

Hinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

