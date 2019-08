Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Am Samstag gegen 16.45 Uhr ereignete sich in der Bahnhofstraße in Sindelfingen ein Unfall, bei dem eine 34 Jahre alte Smart for four -Fahrerin leichte Verletzungen erlitt. Die Frau hatte ihren Wagen am Straßenrand abgestellt und befand im Bereich der linken hinteren Tür, um ihr auf der Rückbank sitzendes Kind abzuschnallen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker fuhr an dem Smart vorbei, streifte hierbei jedoch die offen stehende Tür, worauf die 34-Jährige gegen ihr Fahrzeug gedrückt wurde. Der Unbekannte setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0,sucht Zeugen.

