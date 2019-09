Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Trinkgelage endet in der Ausnüchterungszelle

Wörth am Rhein (ots)

Für einen 27-jährigen wurde sein übermäßig hoher Alkoholkonsum zum Verhängnis. Nachdem er von Zeugen in der Nacht vom Samstag auf Sonntag am Bahnhof in Wörth gemeldet wurde, konnte er durch Kräfte der Polizei und des DRK in einem Gebüsch nahe des Bahnhofes schlafend aufgefunden werden. Er war kaum aufzuwecken und nicht im Stande aufrecht zu stehen, geschweige denn zu gehen, was allerdings bei einer Atemalkoholkonzentration von annähernd 2,5 Promille nicht verwunderlich war. Nach einer kurzen medizinischen Versorgung im Krankenhaus konnten keine schwerwiegenden Verletzungen festgestellt werden. Da sich der Betrunkene jedoch weigerte weiter in ärztlicher Obhut zu bleiben, aber sich aufgrund seines Zustandes immer noch in hilfloser Lage befand, wurde er dem Gewahrsam der Polizeiinspektion Wörth zugeführt. Dort konnte er, nach richterlicher Bestätigung, seinen Rausch ausschlafen.

Hinweise und Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Wörth

Hanns-Martin-Schleyer-Straße 2

76744 Wörth am Rhein

Telefon 07271 9221-0

Telefax 07271 9221-23

piwoerth.presse@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell