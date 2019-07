POL-ME: Am frühen Sonntagmorgen beraubt - Hilden - 1907005

Polizei Mettmann

Mettmann (ots)

Am noch nächtlich frühen Sonntagmorgen des 30.06.2019, gegen 04.50 Uhr, waren zwei 21- und 25-jährige Männer aus Solingen und Hilden gemeinsam als Fußgänger an der Benrather Straße in Hilden unterwegs, als sie in Höhe des Hauses Nr. 18 auf eine bislang noch unbekannte männliche Person trafen, die von sich selber behauptete: "Ich bin Kölner!". Zeitgleich nahm dieser den 25-jährigen Hildener in den Arm, nutzte diese Gelegenheit dann aber sofort, um dem überraschten Opfer die umgehängte Bauchtasche zu entreißen. Mit der Tasche, in welcher sich Papiere, Ausweise und Bargeld des Geschädigten befanden, flüchtete der Räuber zu Fuß in unbekannte Richtung. Der 21-jährige Begleiter des Beraubten wollte den Täter noch vergeblich festhalten, stürzte dabei aber zu Boden und verletzte sich leicht.

Da die Tat der örtlichen Polizei erst mehr als 30 Minuten später angezeigt wurde, verliefen sofortige Fahndungsmaßnahmen leider ohne einen schnellen Erfolg. Der Räuber wird wie folgt beschrieben:

- männlicher Südländer

- ca. 20 bis 25 Jahre alt

- ca. 180 cm groß

- kurze Haare

- bekleidet mit hellem T-Shirt und dunkler Hose

Bisher liegen der Hildener Polizei noch keine konkreten Hinweise zu Identität, Herkunft und Verbleib des flüchtigen Räubers vor. Weitere Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen wurden veranlasst, ein Strafverfahren eingeleitet. Sachdienliche Hinweise dazu nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 / 898-6410, jederzeit entgegen.

