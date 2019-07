Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: +++Lörrach: Öffentlichkeitsfahndung - Suche nach vermisstem Mann (Folgemeldung)+++ (Stand: 24.07.19, 16 Uhr)

Freiburg (ots)

Folgemeldung: Ein 82jähriger Mann wird seit Dienstag, 24.07.19, aus Lörrach-Tumringen vermisst. Der Mann wurde zuletzt gegen 14 Uhr an der Wohnanschrift gesehen. Umfangreiche Suchmaßnahmen und der Hinweis eines Zeugen führten am Mittwochmorgen zum Auffinden eines Damenrades im Bereich Lörrach-Haagen. Mit diesem Rad war der Vermisste vermutlich zuvor unterwegs. Trotz mehrmaligem Einsatz eines Polizeihubschraubers, sowie der Absuche mit Spürhunden, konnte der Mann bislang nicht aufgefunden werden. Es ist zu befürchten, dass sich der Vermisste in einer hilflosen Lage befinden könnte.

Personenbeschreibung: 82 Jahre, 176cm, nahezu Glatze, Oberlippenbart, normale Statur. Er soll eine kurze, dunkelgraue Hose und ein blau-grau gestreiftes T-Shirt getragen haben.

Wer hat den Vermissten gesehen oder kann Hinweise auf seinen Aufenthaltsort geben. Bitte wenden Sie sich umgehend an den Kriminaldauerdienst Bad Säckingen, Tel. 07761 934-500, oder das Polizeirevier Lörrach, Tel. 07621 176-0.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann unter dem beigefügten Link abgerufen werden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/pp-freiburg-bad_saeckingen-vermisstenfall

Erstmeldung vom 24.07.19, 10.33 Uhr:

Derzeit laufen im Bereich der Stadt Lörrach umfangreiche Suchmaßnahmen nach einem vermissten 82jährigen Mann. Ein Polizeihubschrauber ist im Einsatz eingebunden. Es ist nicht auszuschließen, dass sich der Mann in einer hilflosen Lage befinden könnte. Es wird gebeten von Anfragen über den polizeilichen Notruf zum Polizeihubschraubereinsatz abzusehen.

