Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Gommersheim - Einbruch in Modellflugverein

Bild-Infos

Download

Gommersheim (ots)

In der Nacht vom 30.08.2019 auf den 31.08.2019 kam es zum Einbruch in den Modellflugverein. Unbekannte Täter brachen über das Dach in das Garagengebäude des Vereins ein und entwendeten dort u.a. Werkzeuge. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 2000EUR.

Zeugenhinweise nimmt die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Edenkoben

Sebastian Katzenberger



Telefon: 06323 955-0

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell