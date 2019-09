Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Freimersheim - Unfall mit Leichtverletzten

Am 31.08.2019, gegen 16:20 Uhr, kam es auf der K1 zwischen Zeiskam und Freimersheim zum Unfall mit mehreren leicht verletzten Personen. Eine 28jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich der VG Hauenstein befuhr die K1 von Zeiskam in Richtung Freimersheim und wollte dort nach links auf einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah sie eine entgegenkommende 23jährige Pkw-Fahrerin aus dem Bereich der VG Offenbach, welche vermutlich mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen wirtschaftlicher Totalschaden, sodass diese abgeschleppt werden mussten. Die 23jährige Fahrerin erlitt durch den Unfall leichte Verletzungen, genauso wie die beiden fünf und acht Jahre alten Kinder, welche sich im Fahrzeug der 28jährigen befanden.

