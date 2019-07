Polizei Gütersloh

POL-GT: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person in Gütersloh

Gütersloh (ots)

Gütersloh (RB) - Am Freitagmittag, gegen 13.54 Uhr kam es in Gütersloh zu einem Verkehrsunfall mit zwei Pkw, bei dem eine Person verletzt wurde. Ein 22-jähriger Mann aus Iserlohn befuhr die Holler Straße aus Richtung Blankenhagener Weg kommend in Richtung der Einmündung Holler Straße/Münsterlandstraße. An der Einmündung wollte der 22-Jährige nach links auf die Münsterlandstraße abbiegen. Hierbei übersah er eine von links kommende, auf der Münsterlandstraße fahrende 46-Jährige Gütersloherin. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge wurden stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. An der Unfallstelle wird der Verkehr durch Verkehrszeichen geregelt. Die 46-Jährige Gütersloherin wurde durch einen Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Den Gesamtschaden schätz die Polizei auf 11000,- Euro.

