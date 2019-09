Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Kirrweiler - Sachbeschädigungsserie

Kirrweiler (ots)

In der Nacht vom 30.08.2019 auf den 31.08.2019 kam es in der Straße In den Forstgärten zu mehreren Sachbeschädigungen an Pkw. Hier wurden durch Unbekannte an vier geparkten Pkw die Außenspiegel abgetreten bzw. abgeschlagen. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 1800EUR.

Weiter Geschädigte bzw. Zeugen wenden sich bitte an die PI Edenkoben unter 06323 955-0 oder per Mail an piedenkoben@polizei.rlp.de.

