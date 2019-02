Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Landau, Martin-Luther-Straße, 19.2.19, 01.30 Uhr Körperverletzung

Landau (ots)

Am 19.2.19, gegen 01.30 Uhr, betrat eine männliche Person die Gaststätte Anno Tobak in der Martin-Luther-Straße in Landau. Er folgte einem männlichen Gast in den Toilettenbereich und versetzte diesem Faustschläge ins Gesicht. Der Täter flüchtete und wird auf 25-30 Jahre geschätzt. Er soll ca. 170cm groß und unrasiert sein. Er trug eine blaue Daunenjacke mit Kapuze. Sachdienliche Hinweise unter Tel. Nr. 06341/2870 oder per Email pilandau@polizei.rlp.de

