Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Zeiskam: Tasche mit Betäubungsmittel verloren

Zeiskam (ots)

Eine aufmerksame Bürgerin gab am Freitagabend bei der Polizei eine Tasche ab, die sie am Waldrand bei Zeiskam gefunden hat. Aufgrund persönlicher Dokumente konnte das Fundstück dem 32-jährigen Eigentümer zugeordnet werden. Außerdem befand sich in der Tasche eine geringe Menge Marihuana, welches sichergestellt wurde. Gegen den Verlierer wurde ein Strafverfahren wegen eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet.

