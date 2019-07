Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0412 --Mehrere Trickdiebstähle gegen ältere Menschen--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Neustadt/ Stadtgebiet Zeit: 03.07.2019, 08.25 Uhr

In den letzten Tagen gab es mehrere Trickdiebstähle in Bremen. Dabei wurde von den Tätern immer wieder dieselbe Masche benutzt: Unter einem Vorwand verschafften sie sich Zugang zu Wohnungen von älteren Menschen und entwendeten dabei Bargeld und Wertsachen

Am Mittwochmorgen klingelte es an der Tür einer 87-jährigen Seniorin in der Weizenkampstraße in der Neustadt. Ein Mann stand dort und gab an, dass ein Drachen, den er mit seinen Kindern habe steigen lassen, verschwunden sei. Er wolle nachschauen, ob er auf das Dach der Dame gefallen sei. Sie ließ den Mann herein und ging mit ihm durch das Haus. Nachdem der Unbekannte gegangen war bemerkte sie, dass einige Schranktüren offenstanden. In diesem Fall hatte die 87-Jährige Glück, es wurde nichts gestohlen. Allerdings waren die Täter in anderen Fällen mit der gleichen Masche erfolgreicher und konnten, unter anderem in der Vahr, Bargeld und EC-Karten entwenden.

Deshalb rät die Polizei:

- Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. - Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe. - Treffen Sie mit Nachbarn, die tagsüber zu Hause sind, die Vereinbarung, sich bei unbekannten Besuchern an der Wohnungstür gegenseitig Beistand zu leisten. - Verlangen Sie von Amtspersonen grundsätzlich den Dienstausweis und prüfen Sie ihn sorgfältig auf Druck, Foto und Stempel. Rufen Sie im Zweifel vor dem Einlass die entsprechende Behörde an. Suchen Sie deren Telefonnummer selbst heraus. - Lassen Sie nur Handwerker in Ihre Wohnung, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Das gleiche gilt für vermeintliche Vertreter der Stadtwerke.

Mehr dazu auch unter www.polizei-beratung.de.

