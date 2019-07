Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0413 --Imbisswagen ausgebrannt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Walle, Schlickwiesenweg Zeit: 03.07.2019, 23:30 Uhr

Am späten Mittwochabend geriet ein Imbisswagen am Waller Feldmarksee in Bremen-Walle in Brand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen wegen Brandstiftung aufgenommen und sucht nach möglichen Zeugen.

Ein Anrufer meldete gegen 23:30 Uhr einen brennenden Verkaufswagen auf dem Gelände des Waller Feldmarksees. Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, an dem Fiat entstand Totalschaden. Über die Höhe des Gesamtschadens kann derzeit noch keine Aussage getroffen werden. Personen wurden nicht verletzt.

Die Polizei fragt: Wer hat verdächtige Beobachtungen im Bereich des Waller Feldmarksees gemacht? Sachdienliche Hinweise werden an den Kriminaldauerdienst unter der Rufnummer 362-3888 erbeten.

