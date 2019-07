Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0409 --Fahrradfahrerin bei Zusammenstoß verletzt--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Stromer Landstraße Zeit: 02.07.2019, 06:45 Uhr

Eine 36-jährige Fahrradfahrerin ist am Dienstag in Woltmershausen von einem Auto erfasst worden. Die Frau musste zur Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Fahrradfahrerin wollte die Stromer Landstraße am frühen Morgen überqueren und übersah dabei offensichtlich einen Toyota. Der 29-jähriger Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und erfasste sie. Die Radfahrerin prallte gegen die Windschutzscheibe und wurde danach zu Boden geschleudert. Sie musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Das Auto des 29-Jährigen erlitt einen Totalschaden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

Die Frau trug einen Fahrradhelm, der möglicherweise noch schlimmere Verletzungen verhinderte. Die Polizei rät Radfahrern grundsätzlich dazu, einen Helm zu tragen. Weitere Informationen gibt das Präventionszentrum der Polizei Bremen unter der Telefonnummer 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

