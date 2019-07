POL-HB: Nr.: 0408 --Halskettenräuber unterwegs

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Mitte, Philosophenweg und Contrescarpe Zeit: 29.06.19 und 30.06.19

Am Wochenende überfielen unbekannte Männer in der Bahnhofsvorstadt einen 18-Jährigen und eine 26 Jahre alte Frau und raubten ihnen die Halsketten. Die Polizei warnt mit Beginn der Sommerzeit vor dieser Masche.

Der 18-Jährige lief am Samstagmorgen gegen 3.45 Uhr durch den Philosophenweg, als ein Unbekannter ihm unvermittelt ins Gesicht schlug und anschließend die Halskette des jungen Mannes raubte. Der Räuber übergab die Kette seinem Komplizen, mit dem er gemeinsam flüchtete. Am frühen Sonntagmorgen raubte ein ebenfalls unbekannter Mann die Halskette einer 26 Jahre alten Frau in der Straße "Contrescarpe". Der Mann schlug die Frau zunächst und entriss ihr dann ebenso die Kette.

Während der 18-Jährige unverzüglich den Notruf wählte, erstatte die 26-Jährige erst am Abend Strafanzeige an einem Polizeikommissariat. Die Polizei appelliert: Wenn Sie Opfer einer Straftat werden, dann wählen Sie immer sofort den Notruf unter 110. Ansonsten geht wertvolle Zeit für eine Fahndung verloren.

Mit Beginn der warmen Tage können Täter aufgrund der sommerlichen Bekleidung ihr Diebesgut schnell erblicken. Seien Sie achtsam und behalten Ihre Umwelt im Blick. Sollten Sie Opfer eines Raubüberfalles werden, versuchen Sie wegzulaufen, schreien Sie laut um Hilfe und wählen bei erster Gelegenheit den Notruf.

