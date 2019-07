Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0407 --Einbrecher kommt durchs geöffnete Fenster--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen-Woltmershausen, Rablinghauser Landstraße Zeit: 30.06.2019, zwischen 04.00 Uhr und 06:30 Uhr

In der Nacht zum Montag brach ein Unbekannter in eine Wohnung in einem Seniorenheim in Woltmershausen ein. Der 77-jährige Bewohner schlief, während der Einbrecher das Schlafzimmer durchsuchte.

Durch ein offen stehendes Fenster und mithilfe einer Leiter gelangte der Einbrecher in das Schlafzimmer des 77-jährigen Rentners im ersten Stock der Wohnanlage. Am Morgen bemerkte der Bewohner, dass ihm Bargeld, EC-Karten und Papiere fehlten. In der gleichen Nacht kam es auf dem Gelände noch zu zwei weiteren Einbruchsversuchen. Bei einem davon konnte eine Bewohnerin einen Mann sehen, den sie wie folgt beschreibt:

- Groß, vermutlich etwa 190cm Körpergröße - Kräftige Statur - Trug weiße Kleidung

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst unter 0421-362 3888 entgegen.

Folgende Hinweise gibt die Polizei zur Einbruchsprävention:

- Halten sie auch bei den heißen Temperaturen leicht zugängliche Fenster fest verschlossen - Auch gekippte Fenster sind offene Fenster für Einbrecher - Sichern Sie Leitern, Mülltonnen und andere Gegenstände, die als Steighilfe genutzt werden können - Bewahren Sie niemals größere Mengen Bargeld oder Schmuck zu Hause auf - Deponieren Sie Ihren Haus- und Wohnungsschlüssel niemals draußen

Nähere Infos erhalten Sie beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, 28195 Bremen. Telefon: 0421 362 - 19003 oder auf www.k-einbruch.de.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Pressestelle

Telefon: 0421/362 12114

Fax: 0421/362 3749

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell