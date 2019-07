Polizei Bremen

POL-HB: Nr.: 0410 --Falschfahrerin auf der Autobahn--

Bremen (ots)

-

Ort: Bremen, Bundesautobahn 27 in FR Cuxhaven Zeit: 02.07.2019, 23.05 Uhr

Am späten Dienstagabend befuhr eine 32-Jährige die Bundesautobahn in Fahrtrichtung Cuxhaven in entgegengesetzter Richtung. Wie sich später herausstellte, war die Frau erheblich alkoholisiert. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Gegen 23 Uhr gingen über den Notruf der Polizei mehrere Anrufe über eine junge Autofahrerin ein, die mit ihrem Kleinwagen in Schlangenlinien und deutlich zu langsam über die Autobahn fahren soll. Ein Streifenwagen machte die 32-Jährige ausfindig und gab ihr kurz vor der Anschlussstelle Horn das Signal zum Anhalten. Anstatt anzuhalten, wendete die Frau ihr Fahrzeug jedoch auf der Fahrbahn und setzte ihre Fahrt entgegen der Fahrtrichtung fort. An der Ausfahrt Vahr verließ sie vermutlich die Autobahn. Währenddessen hatten weitere Einsatzkräfte zwischen den Anschlussstellen Sebaldsbrück und Vahr den Verkehr gestoppt und die Fahrzeuginsassen gebeten, sich hinter die Schutzplanken zu begeben. Gegen 23.55 Uhr konnten alle ihre Fahrt fortsetzen. Zu einem Zusammenstoß kam es glücklicherweise nicht.

Die 32-Jährige konnte wenig später an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,5 Promille. Die Polizisten stellten den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel der Falschfahrerin sicher und ordneten eine Blutentnahme an. Darüber hinaus wird gegen die Frau nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt.

Autofahrern, denen ein Falschfahrer entgegen kommt, rät die Polizei, die Geschwindigkeit zu verringern, Warnblinklicht einzuschalten, möglichst weit rechts zu fahren und mit Lichthupe den Falschfahrer auf seinen Fehler aufmerksam zu machen.

Rückfragen bitte an:

Pressestelle Polizei Bremen

Jana Schmidt

Telefon: 0421 362-12114

pressestelle@polizei.bremen.de

http://www.polizei.bremen.de

http://www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizei Bremen, übermittelt durch news aktuell