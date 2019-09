Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ostercappeln - Zeugen nach Auffahrunfall gesucht

Ostercappeln (ots)

Auf der Bremer Straße ereignete sich am Montagmittag ein Unfall, bei dem eine 33 Jahre alte Autofahrerin schwer, und drei weitere Beteiligte leicht verletzt wurden. Die Polizei in Bohmte sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Unfall geben können. Ein roter Lkw, ein weißer Fiat, ein grauer Toyota und ein grauer Audi, waren gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Ostercappeln unterwegs. Etwa 100 Meter hinter einer Kuppe geriet der Verkehr ins Stocken, woraufhin der Lkw-Fahrer bremste. Daraufhin kam es zwischen den nachfolgenden Autos zu einem Auffahrunfall. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei in Bohmte, Telefon 05471/9710.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell