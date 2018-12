POL-PDMT: Weiterer PKW- Aufbruch in Bad Ems

Montabaur (ots) - Neben den beiden bereits genannten PKW- Aufbrüchen, wurde die Polizei Bad Ems über einen weiteren Aufbruch in der Alexanderstraße am Morgen des 05.12.2018 in Kenntnis gesetzt. Wie bei den vorangegangenen Taten wurde auch hier die Scheibe in der Nacht vom 04.12. auf den 05.12. eingeschlagen und die Geldbörse entwendet. Die Polizei Bad Ems rät dringend, keine Wertgegenstände offen im Auto liegen zu lassen, Sachdienliche Hinweise werden an die PI Bad Ems erbeten (02603/970 0).

