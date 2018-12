POL-PDMT: Bad Ems - PKW-Aufbrecher unterwegs

Bad Ems (ots) - In den vergangenen beiden Nächten kam es im erweiterten Innenstadtbereich von Bad Ems zu mehreren PKW-Aufbrüchen. Der oder die unbekannten Täter schlugen jeweils eine Scheibe an den betreffenden Fahrzeugen ein und entwendeten sichtbar im Fahrzeug liegende Wertgegenstände. Während sich drei Taten in der Nacht von Montag auf Dienstag im Bereich rechts der Lahn ereigneten, wurden in der vergangenen Nacht zwei Fahrzeuge in der Wilhelmsallee und der Villenpromenade Ziel des oder der Täter.

Bitte achten Sie immer darauf, keine (vermeintlichen) Wertgegenstände offen in Ihrem Fahrzeug liegen zu lassen!

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang weiter Zeugen, die Hinweise zu Tat oder Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 02603-9700 bei der Polizeiinspektion Bad Ems zu melden.

