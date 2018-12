POL-PDMT: Diebstahl mehrerer Fahrräder

Rennerod, Rehe, Waigandshain (ots) - Am 27.11.2018 kam es in der Hauptstraße in Rennerod, zwischen 12:00 Uhr und 14:00 Uhr, zum Diebstahl eines Fahrrades. Am 28.11.2018 wurden "Am Hofacker" in Waigandshain zwei Kinderfahrräder, zwischen 08:30 Uhr und 12:30 Uhr, von einem Anwesen entwendet. Zu einem weiteren Diebstahl von zwei Fahrrädern kam es in Rehe in der Bonhoefferstraße. Dort ist der Tatzeitraum nur mit der zweiten Novemberhälfte einzugrenzen. Bei dem Diebstahl in Waigandshain gibt es einen vagen Zeugenhinweis auf einen alten weißen Kastenwagen mit Westerwälder Zulassung. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen bezüglich der Fahrraddiebstähle gemacht haben werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Westerburg in Verbindung zu setzen.

