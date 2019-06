Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Zwei unbekannte Täter berauben 45-Jährigen an Bushaltestelle in Dresdener Straße: Polizei sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen: Zwei bislang unbekannte Täter haben am gestrigen Mittwochnachmittag an einer Bushaltestelle in der Dresdener Straße in Kassel einem 45-Jährigen aus der Region Hannover den Rucksack geraubt. Die Beamten des für Raubdelikte zuständigen Kommissariats 35 der Kasseler Kripo erhoffen sich bei den weiteren Ermittlungen nun auch Hinweise auf die Täter aus der Bevölkerung zu bekommen. Insbesondere Autofahrer auf der Dresdener Straße oder Anwohner eines angrenzenden Wohngebiets, in das die Unbekannten vermutlich geflüchtet waren, könnten die Täter beobachtet haben.

Der 45-Jährige hatte nach der Tat die Wache des Kriminaldauerdienstes aufgesucht und dort Anzeige wegen des Raubes erstattet. Wie er den Kriminalbeamten des KDD berichtete, habe er gegen 17:20 Uhr an der Bushaltestelle "Dahlheimer Weg" in der Dresdener Straße in Kassel gewartet. Plötzlich seien die beiden ihm unbekannten Männer erschienen, hätten kurz was zu ihm gesagt und ihn dann festgehalten. Zeitgleich soll einer der beiden ihm den über eine Schulter getragenen Rucksack mitsamt Wertsachen entrissen haben. Anschließend seien beide Räuber in den Fußweg hinter der Haltestelle geflüchtet, wo er sie trotz kurzer Verfolgung aus den Augen verlor.

Zu den Tätern liegt folgende Beschreibung vor:

1.) Ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, dunkelhäutig, sprach Deutsch, kurze schwarze gekräuselte Haare, breite Nase, kräftige Statur, bekleidet mit hellblauem T-Shirt der Marke Tommy Hilfiger, blaue Jeans, weiße Sportschuhe

2.) Ca. 1,85 bis 1,90 Meter groß, etwa 20 bis 25 Jahre alt, helle Hautfarbe, osteuropäisches Äußeres, sportliche Figur, sprach Deutsch mit osteuropäischem Akzent, grüne Augen, blonde Haare, Dreitagebart, bekleidet mit weißem Hemd mit schwarzen Streifen der Marke Lacoste, schwarze lange Hose, schwarze Schuhe

Zeugen, die gestern, gegen 17:20 Uhr, auf der Dresdener Straße im Bereich der Bushaltestelle "Dahlheimer Weg" oder dem angrenzenden Wohngebiet entsprechende Personen beobachtet haben und die den Ermittlern des K 35 Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Kasseler Polizei.

