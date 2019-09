Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bissendorf - Mercedes durch Anhängerladung beschädigt

Bissendorf (ots)

Ein 21 Jahre alter Autofahrer war am Dienstagabend mit einem blauen Mercedes auf der Krevinghauser Straße in Richtung Schledehausen unterwegs. Ihm kam gegen 21.30 Uhr ein dunkles Fahrzeug (möglicherweise ein Pickup oder SUV) mit einem Anhänger entgegen. Auf dem Anhänger befand sich neben einem Regenwassertank ein weiterer Gegenstand, der über den Anhänger hinausragte und den Mercedes nicht unerheblich beschädigte. Der Fahrer des dunklen Fahrzeugs setzte nach dem Unfall seine Fahrt in Richtung Wissingen fort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Zeugen, aber auch der Verursacher, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei in Melle unter der Telefonnummer 05422/920600 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell