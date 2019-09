Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Von Fahrbahn abgekommen - über 20000 Euro Sachschaden

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall ohne Verletzte kam es am Sonntagabend, 22.09.2019, gegen 18.10 Uhr, auf der L 139. Von Maulburg kommend befuhr die Straße ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Audi in Richtung Minseln. In einer Linkskurve, kurz vor der Einmündung Adelhausen, kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr über die angrenzende Wiese. Dabei kollidierte er mit einem Wegweiser-Schild. Verletzt wurden der Fahrer und auch seine drei Insassen bei dem Unfall nicht.

