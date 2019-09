Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach/ Hauingen: Fahrradfahrer nimmt Autofahrer die Vorfahrt

Freiburg (ots)

Zu einem Unfall mit einem Leichtverletzten kam am Freitag, 20.09.2019, gegen 17.10 Uhr, auf der Steinenstraße. Mit seinem Mountainbike befuhr zuvor ein 64 Jahre alter Mann die Unterdorfstraße in Hauingen und beabsichtigte nach links in die Unterdorfstraße einzubiegen. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines 61-jährigen, der mit seinem VW Kleinbus auf der Unterdorfstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der Fahrradfahrer auf die Fahrbahn stürzte. Dabei verletzte er sich leicht, wollte aber nicht, dass das DRK hinzugezogen wird. Der VW Fahrer blieb unverletzt. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von 2500 Euro. Das Mountainbike wurde nicht beschädigt.

