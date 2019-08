Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Cloppenburg - Brand eines Holzschuppens

Am Montag, 26. August 2019, ging um 19.41 Uhr bei der Polizei die Meldung ein, dass ein Holzschuppen im Bereich der Huntestraße zur Jümmestraße in Brand geraten sei. Vor Ort wurde festgestellt, dass aus bislang unbekannter Ursache ein Holzlager in der Größe von etwa 30m x 5m brannte. Die Feuerwehr Cloppenburg, die mit sechs Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte das Feuer erfolgreich bekämpfen. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 20000 Euro. Es wurden keine Personen verletzt. Brandstiftung kann zur aktuellen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg (Tel. 04471-18600) entgegen.

Garrel - Diebstahl von Baustelle

Zwischen Freitag, 23. August 2019, und Montag, 26. August 2019, entwendete ein bislang unbekannter Täter von einer Baustelle an der Bahnhofstraße diverses Baumaterial. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Garrel (Tel. 04474-310) entgegen.

Cloppenburg - Verkehrsunfall mit leicht verletztem Pedelec-Fahrer

Am Montag, 26. August 2019, kam es um 15.00 Uhr auf der Eschstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein 44-jähriger Pkw-Fahrer aus Werlte wollte von der Eschstraße in die Bürgermeister-Winkler-Straße abbiegen und übersah hierbei einen 50-jährigen Pedelec-Fahrer aus Cloppenburg, der den dortigen Radweg befuhr. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der Cloppenburger leicht verletzt wurde.

Löningen - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 26. August 2019, kam es um 17.20 Uhr auf der Elberger Straße zu einem Verkehrsunfall. Eine 39-jährige pke-Fahrerin aus Löningen und eine 24-jährige Pkw-Fahrerin aus Löningen fuhren in dieser Reihenfolge in Richtung Löningen. Die 39-Jährige wollte nach links in die Allensteiner Straße abbiegen und reduzierte hierzu ihre Geschwindigkeit. Dies bemerkte die 24-Jährige zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Hierdurch wurden beide Fahrerinnen leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 8500 Euro.

Bühren - Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Montag, 26. August 2019, kam es um 17.15 Uhr auf der Emsteker Straße zu einem Verkehrsunfall. Ein 23-jähriger Transporter-Fahrer aus Polen befuhr die B69 in Richtung Cloppenburg. Eine 20-jährige Pkw-Fahrerin aus Amsterdam kam von der A1 und wartete an der Ausfahrt. Der Transporter-Fahrer nahm fälschlicherweise an, dass diese anfahren würde und leitete ein Ausweichmanöver ein, wodurch er mit dem Pkw der Frau kollidierte. Hierdurch wurden beide Fahrer leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 21000 Euro.

