Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - vermisster Chihuahua

Seit Sonntag, den 25.August 2019, gegen 11.30 Uhr wird aus der Straße "Am Torfring" ein 6 Monate alter Chihuahua vermisst. Der Vierbeiner war durch eine Lücke im Gartenzaun entwichen. Durch die Hundehalter wurde der gesamte Bereich abgesucht. Ein Befragen der Anwohner ergab, dass der Hund offensichtlich von einem älteren Ehepaar in der Hauptstraße aufgegriffen worden war, diese den Hund aber nicht zuordnen konnten und an sich nahmen. Bei dem vermissten Vierbeiner handelt es sich um eine braun-weiße Hündin. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Barßel (Tel. 044999430) in Verbindung zu setzen.

Friesoythe - Zwei Einbrüche auf Campingplatz

In der Nacht von Sonntag, 25. August 2019, auf Montag, 26. August 2019, brach ein bislang unbekannter Täter in eine Gaststätte an einem Campingplatz an der Thülsfelder Straße ein. Er konnte Bargeld erlangen. Des Weiteren wurde in der gleichen Zeit ein Kiosk am genannten Campingplatz aufgebrochen. Hier ist das Diebesgut bislang nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Friesoythe (Tel. 04491-93160) entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Hendrik Ebmeyer, PK

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-103

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell