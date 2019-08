Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen für den Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Verkehrsunfallflucht

Am Sonntag, den 25.August 2019, zwischen 11.45 Uhr und 12.45 Uhr kam es in der Deichstraße zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer fuhr vermutlich beim Wendenmit seinem PKW gegen eine dortige Grundstücksmauer und beschädigte diese. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Barßel (Tel. 04499-9430) entgegen.

