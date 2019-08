Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariates Vechta (Korrektur des Unfallortes)

Cloppenburg/Vechta (ots)

Damme - Schwerer Verkehrsunfall mit einer lebensgefährlich verletzten Person

Am 25.08.2019, um 19.26 Uhr kam es in Damme in der Straße Am Osterberg zu einem Verkehrsunfall. Ein 70-jähriger aus Damme befuhr mit seinem Quad die Straße Am Osterberg aus Richtung Schullenmoor kommend in Richtung Zu den Klünen. Hier kam er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Straßenbaum. Der Fahrer wurde durch die Wucht des Aufpralls lebensgefährlich verletzt. Er wurde durch einen eingesetzten Rettungshubschrauber in das Christliche Krankenhaus Quakenbrück verbracht. Am Quad entsteht Totalschaden.

