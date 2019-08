Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta zur Meldung vom 24.08.2019, 10:19 Uhr

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Tatverdächtiger zu Bränden vom 23.08.2019 entlassen

Wie bereits berichtet wurde zu den Bränden am Abend des 23.08.2019 im Stadtgebiet Cloppenburg ein männlicher Erwachsener vorläufig festgenommen. Trotz intensivster Ermittlungen war die Beweislage bislang nicht eindeutig genug, um eine Untersuchungshaft bei der Staatsanwaltschaft zu beantragen. Daher wurde der Mann am Samstag aus dem Polizeigewahrsam entlassen. Die Ermittlungen laufen weiterhin gegen diese Person, aber auch in alle weiteren Richtungen, auf Hochtouren.

