Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der Polizeiinspektion Cloppenburg

Vechta für die Stadt Cloppenburg

südlicher Landkreis Cloppenburg vom 24./25.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Diebstahl aus / an Pkw

In der Zeit von Freitag, 16.08.2019, bis Dienstag, 20.08.2019, kam es in Cloppenburg, Molberger Straße zu einem Diebstahl. Aus einem dort abgestellten Pkw, VW Golf, wurden die Fahrzeugpapiere sowie das vordere Kennzeichen OL-HR 517 entwendet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Garrel - Sachbeschädigung an Pkw

In der Zeit von Montag, 19.08.2019, 20:00 Uhr, bis Dienstag, 20.08.2019, 17:00 Uhr, kam es in Garrel zu einer Sachbeschädigung. An einem Pkw, Ford Galaxy, der in der Pfarrer-Landgraf-Straße abgestellt war, wurde durch unbekannte Täter ein Rücklicht beschädigt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Garrel, Telefonnummer 04474 / 310, oder der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Essen (Oldenburg) - Verkehrsunfall

Am Samstag, 24.08.2019, 13:50 Uhr, ereignete sich in Essen (Oldenburg) ein Verkehrsunfall. Ein 21 - jähriger Fahrzeugführer aus Quakenbrück befuhr mit seinem Audi die Burgstraße in Essen. Eine vor ihm fahrende 59 - jährige Fahrzeugführerin aus Essen musste aufgrund von Rotlicht einer Lichtzeichenanlage anhalten. Der Quakenbrücker fuhr auf ihr Fahrzeug auf. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 3000 Euro. Während der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Quakenbrücker nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist.

Lindern - Verkehrsunfall mit schwer verletzter Person

Am Samstag, 24.08.2019, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich in Lindern ein Verkehrsunfall. Eine 43 - jährige Fahrzeugführerin aus Löningen befuhr mit ihrem Pkw VW Golf die Löninger Straße in Stühlenfeld in Richtung Lindern. Ein 64 - jähriger Fahrzeugführer aus Lastrup befuhr mit seinem Pkw Opel Meriva die Straße Mühlenberg. An der Kreuzung zur Löninger Straße fuhr er in den Kreuzungsbereich ein und übersah den VW Golf. Es kam zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Die Fahrzeugführerin aus Löningen wurde leicht und der Fahrzeugführer aus Lastrup wurde schwer verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf 15.000 Euro geschätzt.

Cloppenburg - Körperverletzung

Am Sonntag, 25.08.2019, gegen 03:25 Uhr, kam es in Cloppenburg, Bürgermeister-Winkler-Straße, zu einer Körperverletzung. Ein 29-jähriger Cloppenburger wurde von einer Personengruppe von 5-6 Personen körperlich angegriffen und dadurch leicht verletzt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Cloppenburg, Telefonnummer 04471 / 18600 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

i. A. Wilkens, PHK'in

Telefon: 04471/1860-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell