Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Nachtragsmeldung des Polizeikommissariat Vechta zur Pressemeldung vom Samstag, 24.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Goldenstedt - Brand auf einem landwirtschaftlichen Anwesen

Am Samstag, 24.08.2019, 09.23 Uhr, geriet auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in der Rotbuchenstraße im Goldenstedter Ortsteil Ellenstedt eine etwa 40 x 50 Meter große Halle in Brand. Bislang nicht bekannte Gründe führten zum rasanten Ausdehnen eines Feuers im Bereich einer Hackschnitzelheizanlage. In einem Nebengebäude waren nahezu 400 Kälber untergebracht. Nur durch das rasche und umsichtige Einschreiten der eingesetzten Feuerwehren konnte ein Übergreifen der Flammen vermieden werden. Durch den Einsatz von vielen Erntehelfern des geschädigten landwirtschaftlichen Betriebes konnten die Tiere auf bereitgestellte Lastkraftwagen getrieben und in nahegelegenen Ställen untergebracht werden. Eine tierärztliche Untersuchung, der möglicherweise mit Rauchgas kontaminierten Tiere, fand im Anschluss statt. Es entstand hoher, aber derzeit nicht zu beziffernder Sachschaden. Vor Ort waren die Freiwilligen Feuerwehren aus den Orten Goldenstedt, Visbek, Rechterfeld, Lutten, Vechta und Lohne sowie aus dem benachbarten Landkreis Oldenburg die Wehren aus Wildeshausen, Colnrade und Rüssen. Nebenher waren die Drehleitern aus Vechta und Wildeshausen im Einsatz. Die unterschiedlichen Wehren waren mit nahezu 150 Kameraden vor Ort. Mehrere Tierärzte kümmerten sich um die Verladung sowie Überprüfung der Gesundheitszustände der Kälber. Vorsorglich war ein Rettungswagen des MHD im Einsatz. Die Absperrmaßnahmen der angrenzenden Landesstraße 880 (Goldenstedt - Visbek) wurde durch die Feuerwehr und Polizei, später durch die Straßenbaubehörde übernommen. Die Ermittlungen zur Brandursache wurden durch die Polizei aufgenommen.

