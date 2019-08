Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des Polizeikommissariat Vechta für den Zeitraum vom Freitag, 23.08.2019, bis Samstag, 24.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Vechta - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Freitag, 23.08.2019, 17.50 Uhr, befuhr eine 31-jährige Goldenstedterin mit einem Audi Q7 den Visbeker Damm im Vechtaer Stadtteil Bergstrup. Den dortigen Kreisverkehr wollte sie in Richtung Holzhausen verlassen. Hierbei kollidierte sie mit einem 47-jährigen Radfahrer aus Vechta, der ihr gegenüber wartepflichtig war. Bei der Kollision wurde der Radfahrer wurde leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000,- Euro.

Vechta - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort

Am Freitag, 23.08.2019, 06.30-15.15 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Oyther Straße in Vechta abgestellter Pkw BMW 1er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer beim Ein- oder Ausparken beschädigt. Hierbei entstand am BMW Sachschaden in Höhe von etwa 2.000,- Euro. Der Verursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Beteiligter nachzukommen. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich mit der Polizei in Vechta in Verbindung zu setzen (Telefon: 04441 943 0).

Lohne - Fahren ohne Fahrerlaubnis pp.

Am Freitag, 23.08.2019, 19.40 Uhr, wurde auf der Bahnhofstraße in Lohne ein 20-jähriger aus Lohne mit einem Pkw BMW 3er, angehalten und kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, dass es sich bei dem von ihm vorgezeigten belgischen Führerschein um eine Fälschung handelte. Ebenso bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die amtlichen Kennzeichen wurden entstempelt, Führerschein und Fahrzeugschein wurden sichergestellt. Zudem wurde die Weiterfahrt untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Polizeikommissariat Vechta

Telefon: 04441/943 0

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell