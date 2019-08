Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Friesoythe für den 24.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Barßel - Körperverletzung

Am Samstag 24.08.2019, gegen 02.25 Uhr, kam es im Bereich Barßel, Friesoyther Straße, zu einer Körperverletzung zum Nachteil einer 55-jährigen Barßelerin. Demnach ist eine männliche Person aus einem dortigen Gebüsch gesprungen und habe die Frau an den Hals gepackt. Hierdurch wurde die Barßelerin leicht am Hals verletzt. Der Täter entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung. Hinweise nimmt die Polizei in Friesoythe (Tel.: 0449193160) sowie in Barßel (Tel.:044999430) entgegen.

Saterland / OT Strücklingen -Verkehrsunfallflucht

Am Samstag 24.08.2019, gegen 00:58 Uhr, kam es im Bereich der Hauptstraße, auf Höhe einer dortigen Bäckerei, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Fahrzeugführer kam aus bislang ungeklärter Ursache im Auslauf einer Linkskurve nach links von der Fahrbahn ab und streifte einen Baum. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Rückfragen bitte an:



PK Friesoythe



Telefon: 04491/9316-115

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell