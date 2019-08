Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung der PI Cloppenburg/Vechta für den Bereich Cloppenburg und des Südkreises vom 23./24.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Löningen - Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss Am Freitag, 23.08.2019, gegen 14:50 Uhr befuhr eine 34jährige Frau aus Löningen mit ihrem PKW die Straße Hahnenmoor im Ortsteil Huckelrieden, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ein freiwilliger Drogenvortest verlief positiv. Der Löningerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr wurde die Weiterfahrt untersagt. Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis Am Freitag, 23.08.2019, gegen 16:00 Uhr befuhr ein 16jähriger Cloppenburger mit seinem Kleinkraftrad die Friesoyther Straße, ohne im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Darüber hinaus überließ der Jugendliche zwei 14jährigen Cloppenburgern das Kleinkraftrad für eine kurze Fahrt, obwohl diese ebenfalls nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis waren. Gegen alle drei Jugendlichen wurde ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet. Anschließend wurden sie an ihre Eltern übergeben. Cloppenburg - Verkehrsunfall infolge Straßenverkehrsgefährdung Am Freitag, 23.08.2019, gegen 19:15 Uhr befuhr ein 20jähriger Garreler die Straße Am Markt in Richtung Kleine Straße und beabsichtigte von dieser nach rechts auf die Fritz-Reuter-Straße einzubiegen. Hierbei missachtete er die Vorfahrt des von links kommenden PKW eines 22jährigen Lastrupers. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem an beiden Fahrzeugen Sachschaden entstand. Während der Verkehrsunfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass der Garreler unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Rückfragen bitte an:

i.A. Overmeyer, POKin

Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

Pressestelle

Telefon: 04471/1860-104

E-Mail: pressestelle@pi-clp.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta, übermittelt durch news aktuell