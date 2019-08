Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Allmendingen - Betrunken von der Fahrbahn abgekommen

Ulm (ots)

Am Samstag, gegen 02.00 Uhr, endete jäh die Fahrt eines Betrunkenen. Er war mit seinem Dacia auf der K7334 von Grötzingen in Richtung Schmiechen gefahren. Bergab fuhr er in einer Rechtskurve geradeaus weiter. Das Auto stach im Graben ein und drehte sich um die eigene Achse. Halb auf der Straße blieb das Auto dann stehen. Der 43-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gefahren. Bei ihm wurde Alkoholeinfluss festgestellt. Für die Verkehrsverhältnisse war er wohl zu schnell gefahren. In der Klinik wurde eine Blutprobe erhoben und seinen Führerschein gab er freiwillig ab. Der Schaden am Auto wird auf 4.000EUR geschätzt. Gegen ihn wird wegen Trunkenheit im Verkehr ermittelt.

