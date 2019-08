Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Eislingen - Gestohlenes Kinderfahrrad wiedererkannt

Ulm (ots)

Am Freitagvormittag meldete sich ein Vater bei der Polizei, dass er das gestohlene Fahrrad seiner Tochter entdeckt habe. Es werde gerade von einem Mann gefahren. Diesem folge er gerade in der Hauptstraße. Die Polizei kam gleich hinzu und kontrollierte den Radfahrer. Das Fahrrad war im Mai gestohlen worden und zur Fahndung ausgeschrieben. Es wurde dem Vater wieder in Besitz gegeben. Gegen den 53-jährigen Mann wird ermittelt.

