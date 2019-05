Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen von Dienstag, 21. Mai 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Kein Beitrag

Bereich Main-Kinzig

1. Überfall auf Tankstelle - Hanau (as) Am Montagabend wurde die Tankstelle in der Westerburgstraße in Hanau überfallen. Gegen 20.30 Uhr betrat ein etwa 1,58 Meter großer und circa 20 Jahre alter Mann den Verkaufsraum der Tankstelle und bedrohte den Angestellten mit einer Schusswaffe. Mit ausländischem Akzent forderte der Täter die Herausgabe von Bargeld, die der Angestellte dem schlanken Mann übergab. Anschließend flüchtete der Unbekannte über die Westerburgstraße zu Fuß in Richtung Kinzigheimer Weg. Der Räuber trug eine schwarze Hose, einen grauen Kapuzenpullover und eine schwarze Schirmmütze. Hinweise auf den Räuber nimmt die Kripo in Hanau unter 06181 100-123 entgegen.

2. Nur 15 Minuten geparkt - Zeugen gesucht! - Nidderau/Windecken

(fg) Gerade mal 15 Minuten hatte eine Toyota-Besitzerin am Montagvormittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Am Pfarrgarten" geparkt. Als sie gegen 11.25 Uhr zu ihrem grauen Avensis auf dem ACTION-Parkplatz zurückkehrte, war die vordere Stoßstange rechtsseitig beschädigt und zerkratzt. Der Verursacher scherte sich allerdings nicht um den Schaden von etwa 600 Euro und machte sich davon. Die Polizei bittet um Hinweise an die Wache in Hanau unter der Rufnummer 06181 9010-0.

Offenbach, 21.05.2019, Pressestelle, Andrea Ackermann

