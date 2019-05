Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht des Polizeipräsidiums Südosthessen vom Sonntag, 19. Mai 2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

Bereich Main-Kinzig

1. Feuer in Wohnhaus - Rodenbach

Am Samstag kam es kurz vor 16 Uhr zu einem Brand in einem Einfamilienhaus im Nordring im Ortsteil Niederrodenbach. Möglicherweise war angebranntes Essen auf dem Herd die Ursache für das Feuer. In der Küche entstand ein Totalschaden an der Einrichtung, aber kein Gebäudeschaden. Personen wurden nicht verletzt. Die Bewohner, die sich selbst ins Freie begeben hatten, wurden von der Stadt in einer Ersatzwohnung untergebracht, da die Brandwohnung zunächst nicht mehr genutzt werden kann. Der Sachschaden wird auf ungefähr 30.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen dauern an.

Offenbach am Main, 19.05.19, Müller, PvD

