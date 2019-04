Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Mildstedt: Mann tritt eigenen Hund und würgt Passantin

Mildstedt (ots)

Bereits am Donnerstag (04.04.19) ist in Mildstedt eine 18-Jährige von einem Mann auf der Straße angegangen und gewürgt worden. Gegen 14:30 Uhr fuhr die Geschädigte auf ihrem Rad in der Hauptstraße. Vor ihr fuhr ein Radfahrer, der einen Hund an der Leine führte. Als dieser Hund auf einen weiteren Hund reagierte, zog er seinen Besitzer vom Rad. Der Mann trat den Hund daraufhin mehrfach in den Magenbereich.

Die junge Frau sprach den Mann an und wurde dann von ihm gepackt und kurz am Hals gewürgt. Er erschien gewaltbereit. Anschließend sei er in ein angrenzendes Geschäft gegangen und kurze Zeit später mit dem Hund in Richtung Dreimühlen gefahren. Der Hund soll ein Schäferhundmix mit zotteligen Haaren gewesen sein. Der Mann trug dunkle Kleidung, eine blaue Mütze, einen Drei-Tage-Bart und eine Brille.

Zeugen der Tat und Hinweisgeber zum Täter werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Husum unter: 04841 - 830 0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Flensburg

Norderhofenden 1

24937 Flensburg

Christian Kartheus

Telefon: 0461/484-2011

E-Mail: pressestelle.flensburg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell