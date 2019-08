Polizeiinspektion Cloppenburg / Vechta

POL-CLP: Pressemeldung des PK Friesoythe für den Nordkreis vom 24./ 25.08.2019

Cloppenburg/Vechta (ots)

Friesoythe - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person Am 24.08.2019, gegen 17:35 Uhr kam es auf dem "Oldenburger Ring" zu einem Verkehrsunfall mit einem leicht verletzten Leichtkraftradfahrer. Ein 19-jähriger Friesoyther und ein 16-jähriger Friesoyther befuhren mit ihren Leichtkrafträdern den Oldenburger Ring in Richtung Pehmertanger Weg. Als der 19-Jährige nach rechts in die Wangerooger Straße abbog, erkannte dies der nachfolgende 16-Jährige zu spät, fuhr in die rechte Seite des abbiegenden 19-Jährigen und verletzte sich leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Barßel - Verkehrsunfall mit unerlaubten Entfernen vom Unfallort Am 25.08.2019, gegen 03:10 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fußgänger und einem Fahrradfahrer. Ein 21-jähriger Barßeler ging zu Fuß auf dem Geh-und Radweg an der Hauptstraße in Höhe des Hafengeländes. Dort kam es mit einem bislang unbekannten Fahrradfahrer zu einem leichten Zusammenstoß, bei dem der Barßeler leicht verletzt worden ist. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Fahrradfahrer seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Zeugenhinweise nimmt die Polizeistation in Barßel unter 04499-9430 entgegen.

