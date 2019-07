Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Farbschmierereien in Wachenhausen

Northeim (ots)

Wachenhausen, Hauptstraße - Zwischen Mittwoch, 10.07.2019, 20.00 Uhr und Donnerstag, 11.07.2019, 10.00 Uhr

WACHENHAUSEN (fal) - Unbekannte haben zwischen vergangenen Mittwoch, 20.00 Uhr und Donnerstag, 10.00 Uhr an der Hauptstraße einen Schaukasten der Gemeinde und das Gemeindewappen sowie an der Verbindungsstraße in Richtung Lindau eine Parkbank beschmiert. Der Gemeinde entstehen dadurch Reinigungskosten in Höhe von mindestens 100 Euro.

Da es sich bei den Schmierereien um Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen handelt, werden die weiteren strafrechtlichen Ermittlungen beim Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Northeim geführt.

Zeugen, die zwischen Mittwochabend und Donnerstag, 10.00 Uhr auffällige Personen oder Fahrzeuge an einem der beschmierten Gegenstände beobachten konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05551-70050 zu melden.

