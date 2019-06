Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unter Betäubungsmitteleinfluss gefahren (00-0406)

Speyer (ots)

04.06.2019, 00:05 Uhr

Im Rahmen der Streifentätigkeit konnte ein unbeleuchteter Pkw Mazda von der Wormser Landstraße kommend in die Friedrich-Ebert-Straße fahrend von der Polizei wahrgenommen werden. Der Pkw wurde deshalb "An der Baumwollspinnerei" einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen freiwilliger motorischer Tests konnten bei dem 20-jährigen Fahrzeugführer betäubungsmitteltypische Auffallerscheinungen festgestellt werden. Der Fahrer gab hiermit konfrontiert an, vor ungefähr einer Woche den letzten Joint geraucht zu haben. Ihm wurde letztlich durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Den Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren gemäß § 24a StVG.

