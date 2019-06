Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz (04-0406)

Speyer (ots)

03.06.2019, 23:15 Uhr

Im Rahmen von Drogenkontrollen wurden auch Park- und Grünanlagen der Stadt Speyer zu Fuß bestreift. In dem hinter der Stadthalle gelegenen Park konnten zwei 27-Jährige und ein 28-Jähriger angetroffen und kontrolliert werden. Noch bei Annäherung an die Gruppe warfen diese augenscheinlich kleinere Gegenstände hinter sich. Zudem konnte während der Kontrolle Cannabisgeruch wahrgenommen werden. Bei der Durchsuchung der Personen nach Betäubungsmitteln konnten jedoch keine relevanten Gegenstände bei diesen festgestellt werden. In einem Gebüsch direkt hinter den drei Personen konnten allerdings drei Zip-Tütchen mit insgesamt 1,9 Gramm Cannabis gefunden werden. Nach erfolgter Belehrung gaben alle drei Beschuldigten an, von ihrem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen zu wollen. Die Ziptütchen mit dem Betäubungsmittel wurden sichergestellt, entsprechend Strafverfahren gegen die drei jungen Männer eingeleitet.

