Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Diebstahl eines Meiselhammers (08-0306)

Speyer (ots)

29.05.2019 - 03.06.2019

Unbekannte Täter entwendeten einen in der Heinkelstraße innerhalb einer Baustelle auf dem Boden abgelegten hydraulischen Baggermeiselhammer. Auf dem Meiselhammer war die Schaufel eines Baggerarms abgelegt. Als die Arbeiter am Morgen des 03.06.2019 ihre Arbeit aufnahmen, war der Baggerarm nach oben gedrückt und der Meiselhammer verschwunden. Da der Meiselhammer über 100 kg wiegt ist davon auszugehen, dass an der Tat mehrere Personen beteiligt waren und ein Fahrzeug zum Abtransport eingesetzt wurde. Derzeit gibt es keine Täterhinweise. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter Tel.-Nr. 06232-1370 oder per Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

