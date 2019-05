Polizei Düren

POL-DN: Mann verstirbt auf Bahnstrecke

Jülich (ots)

Am Dienstagabend gegen 18.22 Uhr wurde ein Unfall im Bahnverkehr auf der Strecke zwischen Jülich und Düren gemeldet. Die Regionalbahn der Rurtalbahn befuhr dort den Streckenabschnitt von Jülich in Richtung Düren. Zwischen den Haltepunkten Jülich-Forschungszentrum und der Feldgemarkung vor der Ortslage Selgersdorf gelangte eine junge männliche Person auf ungeklärte Weise auf die Gleise, wurde von der Bahn erfasst und dabei getötet. Die Personalien der männlichen Person stehen zurzeit nicht fest. Die 30 Fahrgäste der Bahnlinie blieben unverletzt und wurden durch den Rettungsdienst betreut sowie mit einem Ersatzverkehr weiter transportiert. Die Ermittlungen zum Unfallhergang und zur Identität des Mannes dauern an.

